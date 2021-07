Чем опасно детское ожирение

Чем больше вес у подростков, тем выше шансы на диабет. Фото: pixabay

Детское ожирение в последние годы случается все чаще.

Проблему можно предупредить, если следить за питанием, физическими нагрузками, пишет Eat This, Not That!

Детское ожирение может привести к развитию диабета второго типа, а также инфаркта миокарда, согласно исследованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько спать и что есть детям на каникулах летом

Чем больше вес у подростков, тем выше шансы на диабет. Эта закономерность характерна не только для детей, но и для людей любого возраста.

"Принимая во внимание эти результаты, медицинские работники должны учитывать историю ИМТ при оценке риска сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. Наше исследование показывает, что юность - важный период для улучшения здоровья и предотвращения ранних сердечных приступов", - говорит автор исследования Джейсон М. Нагата.

Укрепить детскую память, повысить концентрацию и функционал мозга помогут правильно выбранные продукты. Для детей важно есть то, что положительно влияет на мозг. Обязательно добавить к детскому завтраку надо яйцо. Тогда организм получит нужную комбинацию углеводов, белков и небольшого количества полезных жиров. В яйцах много белка и холина, который улучшает память.