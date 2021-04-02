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суббота, 03 апреля 2021 23:46

Что такое лутбоксы и чем опасны для детей

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Что такое лутбоксы и чем опасны для детей
Исследователи утверждают, что среди покупателей лутбоксов почти 40% детей. Фото: pixabay

Лутбоксы - это платные покупки в видеоиграх, которые улучшают определенные игровые характеристики.

Ученые из английских университетов Плимута и Вулверхэмптона обнаружили, что эти покупки являются сигналом игромании, пишет "Новое время".

Они провели 13 исследований поведения игроков, которые тратили деньги на лутбоксы в видеоиграх. Почти во всех случаях была зависимость от игр. В FIFA, Overwatch, League of Legends и Hearthstone лутбоксы часто покупали несовершеннолетние. Лутбоксы хотели сравнить с азартными играми, потому что есть неожиданность от выигрыша.

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Исследователи утверждают, что среди покупателей лутбоксов почти 40% детей, но структурно и психологически такие покупки похожи на азартные игры. Во многих странах лутбоксы остаются нерегулируемыми, хотя некоторые государства признали их игорным товаром или азартными играми.

"Мы все больше обеспокоены тем, что азартные игры теперь стали частью повседневной жизни детей и молодежи ... Теперь политики должны проанализировать это исследование, а также данные других организаций, и решить, какие законодательные и нормативные изменения необходимы для решения этих проблем", - заявила Зои Осмонд, исполнительная директор организации GambleAware, которая спонсировала это исследование.

У детей в возрасте до 5 лет могут появиться проблемы с поведением и эмоциями, если они слишком много пользуются гаджетами. К такому выводу пришли ученые финского Института здравоохранения и социального обеспечения.

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