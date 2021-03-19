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пятница, 19 марта 2021 17:00

Гаджеты влияют на психику ребенка - исследование

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Гаджеты влияют на психику ребенка - исследование
Использование гаджетов, особенно для просмотра программ, приводит к психосоциальных последствий для ребенка. Фото: pixabay

У детей в возрасте до 5 лет могут появиться проблемы с поведением и эмоциями, если они используют много гаджетов.

К такому выводу пришли ученые финского Института здравоохранения и социального обеспечения, передает zdorovia.com.ua

К опытам привлекли 699 детей, среди которих 333 девочки и 366 мальчиков. Ученые следили за их здоровьем и психическим благополучием от рождения до 5 лет с помощью анкет, которые заполняли их родители.

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Те сообщали, сколько времени их ребенок проводил за электронными устройствами в будние и выходные дни, сколько часов он смотрел телевизор, сколько играл в компьютерные игры, игровые консоли, а также в игры на мобильном телефоне, планшете или другом устройстве.

Когда детям исполнилось 5 лет, исследователи использовали проверенные анкеты для оценки распространенности психосоциальных симптомов - поведенческих и эмоциональных проблем, непродолжительного внимания, трудности в поиске и сохранении друзей и гиперактивности. Как вывод, решили, что активное использование гаджетов, особенно ради развлечений, детей в возрасте 18 месяцев на 59% увеличивает риск возникновения проблем ребенка в отношениях со сверстниками. Если 5-летние дети проводили перед телевизором, смартфоном или планшетом более 60 минут в день, у них повысился риск появления импульсивности, гиперактивности, а также проблем с концентрацией и вниманием.

Это свидетельствует о том, что использование гаджетов, особенно для просмотра программ, приводит к психосоциальным последствиям для ребенка.

Иногда ребенок может вести себя агрессивно: драться, кусаться, обзываться, ругаться. При этом с ним невозможно прийти к компромиссу, и тому есть определенные причины. Агрессия - это не всегда плохо. Например, маленькие дети так пытаются справиться со эмоциями. Но по мере взросления они должны учиться контролировать "быстрые" эмоциональные реакции.

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