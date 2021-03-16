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вторник, 16 марта 2021 14:00

Агрессивный ребенок: как бороться с проблемой и почему она возникает

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Агрессивный ребенок: как бороться с проблемой и почему она возникает
Причины возникновения агрессии могут быть разные. Фото: pixabay

Иногда ребенок может вести себя агрессивно: драться, кусаться, обзываться, ругаться.

При этом с ним невозможно прийти к компромиссу, и тому есть определенные причины, пишет 4mamas.

Агрессия - это не всегда плохо. Например, маленькие дети так пытаются справиться со своими эмоциями. Но по мере взросления они должны учиться контролировать свои "быстрые" эмоциональные реакции.

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Агрессивное состояние у ребенка имеет определенные признаки: физический или эмоциональный вред другим, то есть словесное оскорбление или даже физическое насилие; проблемы в отношениях с родителями, сверстниками, одноклассниками; раздражительность и тревожность; выход из-под контроля, несущий опасность социальной среде. Родители должны замечать такие проявления и понимать, почему ребенок так себя чувствует.

Причины возникновения агрессии могут быть разные. Обычно первые драки и ссоры случаются, когда ребенок еще совсем маленький. Все, что происходит в семье, как хорошее, так и плохое, дети принимают на свой счет. Они уверены, что именно из-за них родители ссорятся. Поэтому и возникает агрессия. Травля в садике или школе также может негативно влиять на ребенка и вызвать агрессию.

Еще одна причина - жесткий стиль воспитания. Нельзя постоянно указывать ребенку, что он что-то делает не так, и кричать. Став взрослым, ребенок может воспринимать такие указания остро, отвечая агрессией.

Центральным в воспитании ребенка является именно демократический подход с умными требованиями и отзывчивостью родителей. Даже при высоких ожиданиях от своих детей они предоставляют детям ресурсы и поддержку, необходимые для успеха в жизни.

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