13-летняя певица презентовала клип о национальном равенстве

Автор: пресс-служба В съемках приняли участие дети разных национальностей

Украина-египетская певица Дарин Осман презентовала клип на композицию "Твій дім". На видео она рассказывает о национальном равенстве. В съемках приняли участие дети разных национальностей - украинцы, индусы, палестинцы и корейцы.

Режиссером клипа выступил Василий Дзюняк.

"Когда ко мне обратилась Дарин, я был приятно удивлен, что такая юная девочка настолько проникается проблемами буллинга из-за национальности. Эта тема не нова, но мне хотелось, чтобы этот клип, несмотря на его больную тему, вышел трогательным, вдохновляющим и с приятным послевкусием", - поделился режиссер.

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Слова на композицию "Твій дім" написал композитор и музыкант Андрей Марусич.

"Расизм на сегодняшний день в нашем цивилизованном обществе остается актуальной проблемой. Мне всего тринадцать, я еще не знаю, как это - быть взрослым, но уже сейчас я неоднократно становилась свидетелем детского буллинга из-за цвета кожи или иного вероисповедания", - рассказала Дарин Осман.

Также певица призналась, что на создание композиции ее вдохновила работа реперки аlyona.аlyona о школьном буллинге. По данным статистики, около 89% украинских школьников сталкиваются с этой проблемой.

В китайском Шанхае 13-летний школьник из Украины Ваня Лю выпрыгнул из окна квартиры на 13 этаже через буллинг со стороны учителя.