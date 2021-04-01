Звезду "Школы" изнасиловали в подростковом возрасте

Елизавету Василенко изнасиловали в 17 лет в Москве. Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Украинская актриса 22-летняя Елизавета Василенко призналась, что в 17 лет ее изнасиловали в Москве. Это случилось на дне рождения эскортницы, с которой звезда сериала "Школа" жила в одной квартире.

Об этом Василенко рассказала YouTube-каналу "Пушка". Она отметила, что ее пригласили на празднование дня рождения. Подруга-эскортница захотела познакомить актрису со своим парнем, который оказался "старым дедом".

Звезда "Школы" отметила, что ей подсыпали что-то в алкоголь, потому что она не помнит часть тех событий.

"У меня есть начало и конец. Начало - я сижу пью, конец - меня е**т жирный дед. Меня изнасиловали. Он не успел закончить дело. Я помню просто, что он сверху, он большой. Я не могу вылезти. Я начинаю кричать, плакать. Он тоже был под чем-то. Разбивает мой телефон. И я голой выбегаю на улицу. Стою и думаю, что моя жизнь закончилась", - рассказала актриса.

После этого к ней подъехало такси.

"Смотрю на таксиста и думаю, что закончится все еще хуже. Меня здесь тр**нут, убьют и закопают. Он сажает меня в такси и говорит: "Я все понимаю. Скажи куда везти, просто довезу, чтобы ты была целая". Тогда я ох**ла, что есть еще люди хорошие. Он меня отвозит к этой девушке, и она начинает говорить, что я унижаю ее друзей", - добавила Василенко.

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Утром актрисе привезли новый телефон в качестве компенсации. Она не обращалась в полицию, так как была одна и не знала, что ей делать дальше. Также Василенко добавила, что ее мать, если посмотрит это интервью, впервые об этой истории узнает.

Актриса 22-летняя Елизавета Василенко родом из Днепра. Популярность к ней пришла после участие в украинском молодежном сериале "Школа", в котором она исполнила роль Лолы Гавриленко. Теперь Василенко продвигает карьеру в России.