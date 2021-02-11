 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 234
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 558
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 738
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 549
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1971
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1134
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Фото
Все фото
6
6
5
7
7
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
Звезду сериала &quot;Мандалорец&quot; уволили за посты в соцсетях
Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях
Голый живот и розовые рюши: 5 звезд, снявшихся в пикантных фотосессиях перед родами
Голый живот и розовые рюши: 5 звезд, снявшихся в пикантных фотосессиях перед родами
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Обладательница самой большой груди сменила имидж
Обладательница самой большой груди сменила имидж
Видео
Все видео
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Прикрыла обнаженную грудь рукой: Jerry Heil показала фигуру
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Певица станцевала на столе и сожгла манекен
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 963
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1395
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 14:18

Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях
6

  Комментировать

Киностудия Lucasfilm и агентство UTA расторгли контракты с актрисой 38-летней Джиной Карано, сыгравшей одну из главных ролей в популярном сериале "Мандалорец".

Причиной стали сообщения Карано в соцсетях, которые представители Lucasfilm в итоге назвали "отвратительными и неприемлемыми". Актриса заявила, что быть республиканцем в США все равно, что быть евреем во времена Адольфа Гитлера, пишет The Hollywood Reporter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney разрушает город для съемок "Звездных войн"

"Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи, даже дети", - написала она 10 февраля в сторис Instagram, сравнив республиканцев с евреями времен Холокоста.

Фото: instagram.com/ginajcarano

За несколько часов в Twitter появился хэштег #FireGinaCarano с требованием уволить актрису.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сериал, который больше всего нелегально скачивали в 2020 году

Карано и раньше критиковали за политические взгляды и посты в соцсетях. В ноябре прошлого года звезда "Мандалорца" высмеивала ношение медицинских масок и поддерживала заявления Дональда Трампа о сфальсифицированных выборах в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 79213
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 35631
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 30717
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 27765
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19710
Знаменитости
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Невеста Роналду сверкнула грудью в купальнике с глубоким вырезом
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
Дженнифер Энистон 52: блестящая карьера и неудачи в личной жизни
6
 Просмотров: 549
Секс-скандал сделал Мэнсона еще более популярным
Секс-скандал сделал Мэнсона еще более популярным Просмотров: 144
Голый живот и розовые рюши: 5 звезд, снявшихся в пикантных фотосессиях перед родами
Голый живот и розовые рюши: 5 звезд, снявшихся в пикантных фотосессиях перед родами
5
 Просмотров: 1215
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне
7
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 42482
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть