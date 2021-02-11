Звезду сериала "Мандалорец" уволили за посты в соцсетях

Киностудия Lucasfilm и агентство UTA расторгли контракты с актрисой 38-летней Джиной Карано, сыгравшей одну из главных ролей в популярном сериале "Мандалорец".

Причиной стали сообщения Карано в соцсетях, которые представители Lucasfilm в итоге назвали "отвратительными и неприемлемыми". Актриса заявила, что быть республиканцем в США все равно, что быть евреем во времена Адольфа Гитлера, пишет The Hollywood Reporter.

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"Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи, даже дети", - написала она 10 февраля в сторис Instagram, сравнив республиканцев с евреями времен Холокоста.

Фото: instagram.com/ginajcarano

За несколько часов в Twitter появился хэштег #FireGinaCarano с требованием уволить актрису.

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Карано и раньше критиковали за политические взгляды и посты в соцсетях. В ноябре прошлого года звезда "Мандалорца" высмеивала ношение медицинских масок и поддерживала заявления Дональда Трампа о сфальсифицированных выборах в США.