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вторник, 08 мая 2018 12:58

Звезда Vogue топлес поплавала в море
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Лили Коул

Модель и актриса Лили Коул, которая неоднократно снималась для Vogue, отдохнула на острове "миллионеров" Сент-Бартс.

Звезда приняла участие в фотосессии на яхте топлес.

Лили прыгала в море и позировала на камеру.

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Ранее модель принимала участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Chanel, Christian Lacroix, Hermès, Longchamp, Cacharel, Topshop и Anna Sui Cosmetics, а также представляла парфюм I Love Love by Moschino. Среди дизайнеров, чьи модели одежды она демонстрировала на подиуме, Chanel, DKNY, Jean Paul Gaultier, Versace, Alexander McQueen, John Galliano, Louis Vuitton и многие другие.

В одном из последних фильмов режиссёра Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" Лили исполнила роль Валентины, дочери главного героя, а в фильме 2009 года "Гнев" Коул предстаёт в привычном ей образе супермодели.

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