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воскресенье, 10 января 2021 15:46

Звезда сериала Величественный век родила дочь
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Звезда популярного турецкого сериала Величественный века Мерьем Узерли родила дочь.

Новорожденную зовут Лили. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

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Звезда популярного в Украине сериала "Величественный век" Мерьем Узерли родила дочь. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Звезда популярного в Украине сериала "Величественный век" Мерьем Узерли родила дочь. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Звезда популярного в Украине сериала "Величественный век" Мерьем Узерли родила дочь. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

"Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь всегда под защитой", - подписала фото дочери Мерьем.

В Ужгороде на Закарпатье 20-летняя женщина родила четверню вечером 4 января. 3 мальчика и девочка появились на свет благодаря кесаревом сечения на 30-й неделе беременности.

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