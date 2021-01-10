Звезда сериала Величественный век родила дочь

Звезда популярного турецкого сериала Величественный века Мерьем Узерли родила дочь.

Новорожденную зовут Лили. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

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"Мы с папой рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь всегда под защитой", - подписала фото дочери Мерьем.

В Ужгороде на Закарпатье 20-летняя женщина родила четверню вечером 4 января. 3 мальчика и девочка появились на свет благодаря кесаревом сечения на 30-й неделе беременности.