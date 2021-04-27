Звезда сериала "Поймать Кайдаша" поделилась интересными кадрами в ванной

Фото: instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса 30-летняя Антонина Хижняк поделилась интересным фотосетом с подписчиками в Instagram.

Звезда телесериала "Поймать Кайдаша" призналась, что весна сильно влияет на ее настроение, поэтому и создала соответствующую подборку фото.

"Весна. Настроение скачет прямо как на этих кадрах. Любить - убить - смеяться - жалеть - плакать - (от горя - от счастья) - опять любить - устать - сгореть - бежать - ждать солнца - ждать тепла - ждать счастья... В кого еще сезонные обострения?" - спросила у поклонников Антонина.

"Такой огонек в глазах. Вы невероятная", "Чувственная женщина не имеет чувство меры ни в чем. Красиво и глубоко", "Я просто влюблена в ваше творчество. Вы для меня кумир среди украинских актрис", - написали подписчики.

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Популярность актрисе Антонине Хижняк принесла роль Мотри в телесериале "Поймать Кайдаша", премьера которого состоялась в марте прошлого года. Хижняк разведена, воспитывает 3-летнего сына.