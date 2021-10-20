Звезда "Отчаянных домохозяек" поражает сексуальной фигурой в бикини

Американская актриса 46-летняя Ева Лонгория поражает поклонников стройной фигурой и аппетитными прелестями.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" три года назад впервые стала матерью и уже щеголяет подтянутой фигурой. Актриса часто показывает себя в купальнике. На снимке в Instagram Лонгория появилась в бело-голубом бикини, сидя в качалке.

"Из Мексики с любовью", - написала она.

Фото: instagram.com/evalongoria

Фаны актрисы поразились фигуре кинозвезды.

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"Вы мое вдохновение", "Горячо", "Я тоже хочу так выглядеть в 46 лет", "Просто идеальная".

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме. Звезда "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала результат физических нагрузок, опубликовав фотографию с отдыха. На снимке Ева позирует в темно-синем бикини, держа стакан с напитком. Курортный образ дополняют очки от солнца и шляпа.