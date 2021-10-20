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среда, 20 октября 2021 16:05

Звезда "Отчаянных домохозяек" поражает сексуальной фигурой в бикини
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Американская актриса 46-летняя Ева Лонгория поражает поклонников стройной фигурой и аппетитными прелестями.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" три года назад впервые стала матерью и уже щеголяет подтянутой фигурой. Актриса часто показывает себя в купальнике. На снимке в Instagram Лонгория появилась в бело-голубом бикини, сидя в качалке.

"Из Мексики с любовью", - написала она.

Американская актриса Ева Лонгория поражает подтянутой фигурой
Фото: instagram.com/evalongoria
Американская актриса Ева Лонгория поражает подтянутой фигурой
Американская актриса Ева Лонгория поражает подтянутой фигурой
Американская актриса Ева Лонгория поражает подтянутой фигурой
Американская актриса Ева Лонгория поражает подтянутой фигурой

Фаны актрисы поразились фигуре кинозвезды.

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"Вы мое вдохновение", "Горячо", "Я тоже хочу так выглядеть в 46 лет", "Просто идеальная".

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме. Звезда "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала результат физических нагрузок, опубликовав фотографию с отдыха. На снимке Ева позирует в темно-синем бикини, держа стакан с напитком. Курортный образ дополняют очки от солнца и шляпа.

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