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воскресенье, 14 марта 2021 23:46

Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом
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Ева Лонгория поддерживает себя в форме благодаря постоянным тренировкам
Фото: Instagram.com/evalongoria
Ева Лонгория поддерживает себя в форме благодаря постоянным тренировкам
Ева Лонгория поддерживает себя в форме благодаря постоянным тренировкам
Ева Лонгория поддерживает себя в форме благодаря постоянным тренировкам
Ева Лонгория поддерживает себя в форме благодаря постоянным тренировкам

Американская актриса и продюсер 45-летняя Ева Лонгория постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме. Время от времени снимками из тренировок делится на своей странице в Instagram.

А недавно звезда "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала результат физических нагрузок, опубликовав фотографию с отдыха. На снимке Ева позирует в темно-синем бикини, держа в руках стакан с напитком. Курортный образ дополняют очки от солнца и шляпа.

Поклонники выразили восторг от роскошной фигуры актрисы.

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Прорывом в актерской карьере Евы Лонгории стала роль Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки" .В первом сезоне за каждый эпизод "Отчаянных домохозяек" Ева получала 30 тысяч долларов. Во втором сезоне - уже 250 тысяч.

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