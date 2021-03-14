Звезда "Отчаянных домохозяек" похвасталась подтянутым телом

Фото: Instagram.com/evalongoria

Американская актриса и продюсер 45-летняя Ева Лонгория постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме. Время от времени снимками из тренировок делится на своей странице в Instagram.

А недавно звезда "Отчаянных домохозяек" продемонстрировала результат физических нагрузок, опубликовав фотографию с отдыха. На снимке Ева позирует в темно-синем бикини, держа в руках стакан с напитком. Курортный образ дополняют очки от солнца и шляпа.

Поклонники выразили восторг от роскошной фигуры актрисы.

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Прорывом в актерской карьере Евы Лонгории стала роль Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки" .В первом сезоне за каждый эпизод "Отчаянных домохозяек" Ева получала 30 тысяч долларов. Во втором сезоне - уже 250 тысяч.