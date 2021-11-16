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вторник, 16 ноября 2021 10:53

Звезда "Крепостной" свела с ума формами в "голом" бикини
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Актриса театра и кино Наталья Денисенко показала стройную фигуру в купальнике. Звезда устроила пикантную фотосессию на отдыхе в Египте.

Звезда сериала "Крепостная" на серии фото в Instagram позировала в бикини. Денисенко предстала в соблазнительных позах. Дополнила пляжный образ накидкой в ​​тон купальника, очками и бусами.

"Завершаю отдых настоящими "инста-фото" в настоящей "инста-локации", - подписала она снимки.

Актриса Наталья Денисенко показала жаркие фото из отпуска
Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Актриса Наталья Денисенко показала жаркие фото из отпуска
Актриса Наталья Денисенко показала жаркие фото из отпуска
Актриса Наталья Денисенко показала жаркие фото из отпуска
Актриса Наталья Денисенко показала жаркие фото из отпуска

В комментариях фаны актрисы написали, что у звезды идеальные формы:

"Невероятной красоты женщина", "Классная фигура", "Невозможно быть такой красивой".

Также Денисенко ответила одной из подписчиц, которая спросила о секрете ее стройности после родов.

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"Да просто у меня такое тело, и растяжек не было, и целлюлит был только после родов полгода. Конечно, я занимаюсь собой, но никаких сильных усилий для этого не делаю. Стараюсь нормально питаться, иногда танцы, стретчинг, много активности на работе, скрабы или массажи периодически", - написала она.

Актриса сериала "Крепостная" Наталья Денисено с мужем Андреем Фединчико и сыном Андреем греются в солнечном Египте. Пара проводит отпуск в Хургаде, откуда делятся пляжными фото.

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