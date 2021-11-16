Звезда "Крепостной" свела с ума формами в "голом" бикини

Актриса театра и кино Наталья Денисенко показала стройную фигуру в купальнике. Звезда устроила пикантную фотосессию на отдыхе в Египте.

Звезда сериала "Крепостная" на серии фото в Instagram позировала в бикини. Денисенко предстала в соблазнительных позах. Дополнила пляжный образ накидкой в ​​тон купальника, очками и бусами.

"Завершаю отдых настоящими "инста-фото" в настоящей "инста-локации", - подписала она снимки.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В комментариях фаны актрисы написали, что у звезды идеальные формы:

"Невероятной красоты женщина", "Классная фигура", "Невозможно быть такой красивой".

Также Денисенко ответила одной из подписчиц, которая спросила о секрете ее стройности после родов.

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"Да просто у меня такое тело, и растяжек не было, и целлюлит был только после родов полгода. Конечно, я занимаюсь собой, но никаких сильных усилий для этого не делаю. Стараюсь нормально питаться, иногда танцы, стретчинг, много активности на работе, скрабы или массажи периодически", - написала она.

Актриса сериала "Крепостная" Наталья Денисено с мужем Андреем Фединчико и сыном Андреем греются в солнечном Египте. Пара проводит отпуск в Хургаде, откуда делятся пляжными фото.