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среда, 10 ноября 2021 16:10

Актриса "Крепостной" в Египте, Полякова на Мальдивах: где звезды проводят отпуск осенью
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Певица Оля Полякова отдыхает с семьей на Мальдивских островах. С курорта публикует яркие фото, где демонстрирует стройную фигуру в бикини.

Звезда вместе с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой проводит отпуск на двухэтажной вилле. Мальдивы встретили артистку черной икрой и бокалом игристого. Также исполнительница опубликовала снимки с пляжной фотосессии.

Куда и кто еще из украинских звезд улетал отдыхать осенью, рассказывает Gazeta.ua.

Актриса сериала "Крепостная" Наталья Денисено с мужем Андреем Фединчиком и сыном Андреем греются в солнечном Египте. Пара актеров проводит отпуск в Хургаде, откуда делятся пляжными фото.

Звездные супруги Потап и Настя Каменских убегали от холодной осени на отдых в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. Там ходили на шоппинг, наслаждались местными блюдами и проводили время на пляже. А также много фотографировались.

Певица Оля Полякова отдыхает с семьей на Мальдивских островах
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева неделю отдыхали в Португалии
Хореограф Влад Яма улетел с женой Лилией и сыном Леоном на Мальдивские острова
Звездные супруги Потап и Настя Каменских убегали от холодной осени на отдых в столицу Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай
Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисено с мужем Андреем Фединчиком и сыном Андреем греются в солнечном Египте

Хореограф Влад Яма улетел с семьей на Мальдивские острова. Танцор признавался, что давно мечтал именно о мальдивском отдыхе. Он вместе с женой Лилией и сыном Леоном 5 дней провел на Мальдивах. На отдыхе они устроили экстремальное развлечение: впервые в жизни летали на гидросамолете. Яма поделился, что остался в восторге.

Певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева неделю отдыхали в Португалии. Звездная пара побывала на мысе Рока и в Лиссабоне. Дорофеева уверяла подписчиков, что там невероятная энергетика.

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"В таких местах все лишние эмоции забываются и превращаются в положительные вайбы", – поделилась впечатлениями она.

Самая популярная блогер Украины 26-летняя София Стужук отдыхает с тремя детьми и подругой в Доминикане. Многодетная мать, за жизнью которой следят более 5,6 млн подписчиков в Instagram, показала фото в купальнике. В посте под кадрами отметила, что дети просили полететь на море. А блогер решила выбрать новый для себя курорт.

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Дата
10
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