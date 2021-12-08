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среда, 08 декабря 2021 13:12

Звезда "Человека-паука" эпатировала прозрачным секси-нарядом на обложке
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Американская актриса и певица 25-летняя Зендая ошеломила образами, в которых украсила обложку зимнего выпуска Interview Magazine.

Звезда новой части фильма "Человек-паук" предстала перед объективом американского фотографа Ричи Шазама. Для нее подготовили пикантные наряды. Среди них - голубая кофта с прозрачным вырезом спереди, серый короткий топ без рукавов, мини-юбка и черный комбинезон в обтяжку. Ее волосы накрутили и сделали эффектный макияж с акцентом на глаза.

В разговоре с изданием Зендая поделилась мыслями о будущем. Актриса призналась, что у нее "нет никакого плана".

Американская актриса и певица Зендая украсила страницы зимнего выпуска Interview Magazine
Фото: Ричи Шазам для издания Interview Magazine
Американская актриса и певица Зендая украсила страницы зимнего выпуска Interview Magazine
Американская актриса и певица Зендая украсила страницы зимнего выпуска Interview Magazine
Американская актриса и певица Зендая украсила страницы зимнего выпуска Interview Magazine
Американская актриса и певица Зендая украсила страницы зимнего выпуска Interview Magazine

"Я никогда не думала так: "Я должна сделать это к такому-то времени". Просто хочу заниматься тем, что делает меня счастливой, что приносит радость и реализует меня как артистку. Так что, если однажды мой путь в карьере изменится, я бы позволила себе это сделать", - рассказала она.

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Звезда добавила, что ей нравится идея "попробовать срежиссировать в будущем".

На этой неделе в Голливуде состоялась премьера новой части знаменитой франшизы "Человек паук: Далеко от дома". По красной дорожке прошлась певица и актриса Зендая, исполнившая одну из главных ролей в картине.

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