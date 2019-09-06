Золото и корона: Оля Полякова создала коллекцию одежды с Андре Таном

Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова и дизайнер Андре Тан представили совместную коллекцию Andre Tan X Оля Полякова, посвященную гранд-шоу певицы "Королева Ночи". Его артистка покажет на бис 26 октября в киевском "Дворце спорта".

"Меня всегда вдохновляют дивы, в которых много огня и энергии. Оля – девушка ураган, настоящее цунами. Именно поэтому, когда я пару лет назад предложил ей стать лицом своей новой коллекции, я уже тогда знал, что мы вместе создадим что-то взрывоопасное. И вот это время настало. Согласитесь, носить кепку с короной на голове – это вызов и одновременно наша цель. Ведь каждая девушка, которая надевает наши вещи, сразу становится королевой", - сказал Андре Тан.

Автор: пресс-служба Коллекция Оли Поляковой и Андре Тана состоит из 9 вещей

Оля Полякова стала соавтором полноценной коллекции, которая состоит из 9 изделий - двух видов худи разной длинны, базовой футболки с авторским принтом и шести аксессуаров (две сумки, кепки, шапки, митенки, пояс).

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Минималистичная коллекция выполнена в 2-х цветах: черном и золотом. Именно это сочетание созвучно с темой шоу Поляковой и отожествляет тренды сезона.

"Андре Тан единственный модельер, магазины которого находятся практически в каждом городе. А если я хочу продавать свою коллекцию везде, так с кем же тогда, если не с ним? Практически каждый год мы придумываем что-то совместное: сначала я была амбассадором его бренда. В прошлом году я вышла на подиум в качестве модели, а этой осенью пришло время выпускать нашу общую коллекцию, – рассказывает певица.

Автор: пресс-служба Коллекция Оли Поляковой и Андре Тана состоит из 9 вещей

– Я очень хотела, чтобы наша одежда в первую очередь была удобной, не для выхода, а на каждый день. Чтобы она делала из своей хозяйки королеву. Поэтому вся наша коллекция с золотой символикой, с коронами и надписями: "Ты – Королева". Не важно, сколько тебе лет, какой у тебя рост, телосложение, профессия. Главное, кем ты себя чувствуешь".

Толстовки с капюшонами с шелковой подкладкой легко узнать по фирменной букве "О". Любимой вещью Оли Поляковой стала короткая худи oversіze, а аксессуаром – лакированная поясная сумка.

Недавно дочери певицы Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках.