"Жить в кайф": самая популярная блогер Украины отметила день рождения в минибикини

Фото: Instagram.com/sofia_stuzhuk

Сегодня самая популярная блогер Украины София Стужук отметила свое 26-летие. По этому случаю она поделилась новыми фотографиями в Instagram, а также подвела итоги о прожитом году и похвасталась своими достижениями.

"К своим 26 я уже успела выйти замуж, родить троих детей, потерять одну беременность, два раза уйти от мужа и пережить его смерть. Развить блог до почти 6 млн подписчиков, открыть два бизнеса и заниматься несколькими параллельно, купить машину, одну получить по бизнесу, купить дом, попутешествовать по миру, прилететь на свой день рождения в США и выбрать себе потрясающее окружение: у меня замечательные друзья и близкие рядом. Я в космосе", - написала Стужук.

Именинница заверила, что за этот год она кардинально изменилась.

"Моя жизнь прекрасна. За этот год я прошла просто колоссальную трансформацию. Сумасшедшую. С полной уверенностью могу сказать, я абсолютно другой человек сейчас, чем год назад. И знаю, что дальше будет больше. Я никогда не хочу останавливаться. Я только могу дать себе обещание, всегда жить в кайф. Это самое главное", - отметила София.

Блогер подытожила, что прежде всего радуется жизни.

"Я так люблю эту жизнь и так хочу его жить. Сейчас. В момент. Возраст не имеет никакого значения".

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Украинская блогер София Стужук сделала операцию по увеличению груди. Новостью поделилась с 5,5 млн подписчиков в Instagram. Оперировали Софию в одной из клиник Стамбула. Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, но, похоже, она изменила мнение.