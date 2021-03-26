"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это

Фото: Instagram.com/sofia_stuzhuk

Украинская блогер 25-летняя София Стужук сделала операцию по увеличению груди. Новостью поделилась с 5,5 млн подписчиков в Instagram.

Оперировали Софию в одной из клиник Стамбула. Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, но, похоже, она изменила мнение.

Gazeta.ua подготовили подборку о звездах, которые также прибегали к маммопластике.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон сделала несколько операций по увеличению груди. 3-й размер она увеличила до 5-го. Правда, позже от нескольких имплантатов Андерсон избавилась через серьезный риск для здоровья.

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк поражает двухмиллионную армию подписчиков в Instagram соблазнительной формой груди. Звезда призналась, что пышные прелести тоже результат маммопластики.

Телезвезда Кортни Кардашьян увеличила грудь в 22 года. Об этом рассказала во время американского ток-шоу в 2010-м.

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук не раз рассказывает в Instagram, что балует свое тело различными косметическими процедурами, а также прибегает к пластической хирургии. "Почти невозможно найти девушку с настоящей грудью", - сказала она в интервью журналу Main Cream 2017 года.

Еще одна украинская блогер и обладательница самых больших искусственных скул Анастасия Покрещук также прибегала к маммопластике. Утверждает, что до операции у нее была маленькая грудь.

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Американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон прекрасно выглядит и утверждает, что в свои 40 лет остается естественной. Главным секретом сохранения молодости кожи Хилтон считает здоровый образ жизни и хороший сон.