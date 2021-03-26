"Я на 100% естественная": Пэрис Хилтон открыла свой рецепт красоты

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Американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон прекрасно выглядит и утверждает, что в свои 40 лет остается естественной.

"Я ни разу не делала уколы ботокса. Моего лица не касалась игла. При этом я всю жизнь держусь подальше от солнца", – рассказала Пэрис в интервью журналу Tatler.

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Своим главным секретом сохранения молодости кожи Хилтон считает здоровый образ жизни и хороший сон.

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Для журнала Пэрис Хилтон позировала в розовой пижаме в окружении трех собачек. Знаменитость очень любит шпицев и чихуахуа. И для своих питомцев строит копии собственного дома.

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