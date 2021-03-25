Фигуристые сестры Кардашьян похвастались изгибами в бикини

Фото: Instagram.com/khloekardashian

Звезды реалити-шоу сестры Кардашьян продолжают соблазнять сеть, публикуя провокационные фото в Instagram.

Самая молодая 36-летняя Глое похвасталась соблазнительными формами, томно позируя в серебристом бикини в бассейне.

40-летняя Ким Кардашьян для импровизированной фотосессии выбрала черный купальник. На фотографии звезда лежит на гамаке над водой. Загадочности образу добавляют темные солнцезащитные очки.

Старшая из сестер 41-летняя Кортни тоже предстала в блестящем бикини. Знаменитость позировала у бассейна, демонстрируя свои пышные формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк публикует пикантные фотографии из отпуска. Звезда отдыхает в египетском городе Хургада. Горячими снимками поделилась с подписчиками в Instagram.