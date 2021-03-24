Никитюк решила "не прятать красоту" и показала горячие фотографии с отдыха

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк публикует пикантные фотографии из отпуска. Звезда отдыхает в египетском городе Хургада.

Горячими снимками поделилась с подписчиками в Instagram. На фото Никитюк позировала в розовом бикини. Пляжный образ дополнила черной накидкой с принтом и соломенной шляпой. Также добавила аксессуары: цепь на талии, кольца и бусы.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я о шляпе", - пошутила ведущая.

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Автором фотографий является Роман Горбун.

Телеведущей 33-летней Лесе Никитюк признались в любви и позвали замуж на глазах у зрителей прямо на сцене. Это произошло сразу после выступления артистки на проекте "Липсинк батл". Ошеломленная звезда с трудом сдерживала эмоции.