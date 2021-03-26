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пятница, 26 марта 2021 11:22

"Я на 100% естественная" - Пэрис Хилтон о том, как оставаться королевой вечеринок
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Пэрис Хилтон
Фото: instagram.com/parishilton
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон прекрасно выглядит и утверждает, что в свои 40 лет остается естественной. И в поведении, и в средствах ухода за внешностью. Это и делает ее королевой вечеринок.

"Я ни разу не применяла уколы ботокса. Моего лица не касалась игла. При этом я всю жизнь держусь подальше от солнца", – рассказала Пэрис в интервью журналу Tatler.

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Главным секретом сохранения молодости кожи Хилтон считает здоровый образ жизни и хороший сон.

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Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Для журнала Пэрис Хилтон позировала в розовой пижаме в окружении 3 собак. Знаменитость любит шпицев и чихуахуа. И для питомцев строит копии собственного дома.

Звезды реалити-шоу сестры Кардашьян продолжают интриговать сеть, публикуя соблазнительные фото.

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