Жесткие споры: нарушила ли Зеленская королевский протокол во время интронизации императора Японии

В сети обсуждают наряд Зеленской для интронизации Императора Японии. Фото: @olenazelenska_official

В сети упорно обсуждают образ первой леди Украины Елены Зеленской на интронизации Императора Японии Нарухито.

Редакция журнала Elle поделилась, нарушила ли жена гаранта президентский этикет, надев желтое платье-кимоно от Frolov.

В Японии строго придерживаются этикета и дрескода. Правил сотни: правильное расположение броши на груди, длина ногтей на руках, интенсивность духов, угол наклона при поклоне и многое другое.

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Некоторые правила, такие как глубокий поклон, дистанция с императорской семьей в "одно дыхание" или телесный контакт с императором, должны придерживаться только японцы.

В протоколе нет запретных цветов одежды или орнаментов. Только есть требование к соблюдению правила white tie или black tie, которые хорошо известны европейским протоколистам.

Японский протокол имеет строгие правила к цветам и орнаментам кимоно. Именно на кимоно, которое вряд ли кто-то из иностранцев наденет на прием к императорскому двору, не рекомендуют выбирать принт и вышивку хризантем, белый цвет и оттенок коричнево-желтого.

Поэтому, Зеленская не нарушала императорский протокол, когда появилась на интронизации в платье-кимоно нежно-желтого оттенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 22 Окт 2019 в 4:01 PDT

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой побывали на торжественном приеме по случаю интронизации императора Японии.