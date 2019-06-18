Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке

Фото: Instagram

Супермодель 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли засветила грудь на отдыхе. Откровенные фото она опубликовала в Instagram.

На фото модель демонстрирует идеальную фигуру в бикини с цветочным принтом на роскошной яхте. На ней вместе с семьей отдыхает у острова Капри в Тирренском море, который входит в Италию.

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На некоторых фото Рози позировала в полупрозрачной белой рубашке. Откровенное декольте продемонстрировало грудь модели.

Автор: Instagram Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии

С 2010 года Рози Хантингтон-Уайтли имеет отношения с британским актером Джейсоном Стэтхэмом. В начале 2016-го пара обручилась, а в августе прошлого года объявила о предстоящей свадьбе, запланированной на 31 декабря 2018 года. В конце года стало известно, что свадьба откладывается на неопределенное время.