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вторник, 18 июня 2019 22:45

Жена Стэтхэма показала грудь в рубашке
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Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии
Фото: Instagram
Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии
Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии
Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии
Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии

Супермодель 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли засветила грудь на отдыхе. Откровенные фото она опубликовала в Instagram.

На фото модель демонстрирует идеальную фигуру в бикини с цветочным принтом на роскошной яхте. На ней вместе с семьей отдыхает у острова Капри в Тирренском море, который входит в Италию.

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На некоторых фото Рози позировала в полупрозрачной белой рубашке. Откровенное декольте продемонстрировало грудь модели.

Автор: Instagram
  Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии
Вместе с мужем Джейсоном Стэтхемом и 2-летним сыном Джеком модель отдыхает в Италии

С 2010 года Рози Хантингтон-Уайтли имеет отношения с британским актером Джейсоном Стэтхэмом. В начале 2016-го пара обручилась, а в августе прошлого года объявила о предстоящей свадьбе, запланированной на 31 декабря 2018 года. В конце года стало известно, что свадьба откладывается на неопределенное время.

Daily Mail
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