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понедельник, 30 августа 2021 11:50

Жена Кличко в полупрозрачном платье рассуждала о любви к себе
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Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья поделилась архивными снимками.

Экс-модель приняла участие в фотосессии в 2015 году в Лос-Анджелесе. Позировала в мини-шортах, а на некоторых фотографиях - в полупрозрачном белом платье. Чувственные фото показала в Instagram.

"Тогда я периодически жила в Лос-Анджелесе, где встретила замечательного, суперталантливого украинского фотографа Олега Богдана. Незабываемые фотосессии. Тогда я работала над альбомом "Голая душа". Думала о картинке на обложку альбома. Эти фотографии я не использовала для нее", - поделилась воспоминаниями женщина.

Кличко отметила, что много кадров с фотосессий так и не опубликовала.

Жена мэра Киева Виталия Кличка Наталья поделилась архивными снимками. Она показала фото, сделанные в Лос-Анджелесе в 2015 году
Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official
Жена мэра Киева Виталия Кличка Наталья поделилась архивными снимками. Она показала фото, сделанные в Лос-Анджелесе в 2015 году
Жена мэра Киева Виталия Кличка Наталья поделилась архивными снимками. Она показала фото, сделанные в Лос-Анджелесе в 2015 году
Жена мэра Киева Виталия Кличка Наталья поделилась архивными снимками. Она показала фото, сделанные в Лос-Анджелесе в 2015 году
Жена мэра Киева Виталия Кличка Наталья поделилась архивными снимками. Она показала фото, сделанные в Лос-Анджелесе в 2015 году

"Почему? Мы часто не уверены в себе. Не умеем гордиться своими достижениями, талантами, красотой. А иногда обесцениваем их, воспринимая это как норму. Мы часто не ценим то, что дано свыше. Красота, здоровье, талант, ум, мудрость, знания, молодость. Постоянно ищем несовершенства, недостатки в себе и в других, жалуемся на жизнь по пустякам, забываем радоваться простым вещам. Мы забываем благодарить себе и жизни за то, что можем двигаться, дышать, слышать, видеть. За то, что можем ощущвть эмоции, саму жизнь, красоту творения", - отметила она.

В посте жена Кличко призвала любить себя.

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"Давайте научимся принимать и любить себя и всех. Прекратим бесконечно искать недостатки в себе и других. Мы все прекрасны, каждый по-своему. Давайте научимся говорить себе, глядя в свое отражение: "Я - прекрасна", - добавила женщина.

Виталий Кличко отпраздновал полувековой юбилей. 19 июля ему исполнилось 50 лет. За это время он стал всемирно известным боксером, политиком и трижды переизбирался на пост мэра Киева.

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