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четверг, 18 ноября 2021 01:45

Жена "холостяка" восхитила фигурой в бикини через 4 месяца после родов
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Жена экс-участника романтического реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова ошеломила фигурой в бикини. 23-летняя блогер четыре месяца назад родила сына Льва.

Опубликовала снимок в Instagram. На фото позировала в цветастом бикини интересного фасона. Рядом лежали соломенная шляпа и сумка.

"Пляжное настроение", – подписала Квиткова фото.

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Блогер Даша Квиткова поразила фигурой через 4 месяца после родов
Фото: instagram.com/kvittkova
13 июля Квиткова родила сына от экс-участника "Холостяк" Никиты Добрынина
Блогер Даша Квиткова поразила фигурой через 4 месяца после родов
Блогер Даша Квиткова поразила фигурой через 4 месяца после родов
Блогер Даша Квиткова поразила фигурой через 4 месяца после родов

Еще в конце июля Квиткова демонстрировала подписчикам фигуру после родов. 13 июля она родила сына Льва. Избранница героя шоу "Холостяк-9" призналась, что ее вес тогда был 69 кг, и показала фигуру в нижнем белье на 10-й день после родов.

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