Жена "холостяка" восхитила фигурой в бикини через 4 месяца после родов

Жена экс-участника романтического реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова ошеломила фигурой в бикини. 23-летняя блогер четыре месяца назад родила сына Льва.

Опубликовала снимок в Instagram. На фото позировала в цветастом бикини интересного фасона. Рядом лежали соломенная шляпа и сумка.

"Пляжное настроение", – подписала Квиткова фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В топе и юбке. Полякова на пальме восхитилась мальдивским отдыхом

Фото: instagram.com/kvittkova

Еще в конце июля Квиткова демонстрировала подписчикам фигуру после родов. 13 июля она родила сына Льва. Избранница героя шоу "Холостяк-9" призналась, что ее вес тогда был 69 кг, и показала фигуру в нижнем белье на 10-й день после родов.