"Как желе" - жена "холостяка" показала фигуру после родов

Блогер и жена Никиты Добрынина Дарья Квиткова продемонстрировала подписчикам фигуру после родов. 13 июля она родила сына Льва.

Избранница героя шоу "Холостяк-9" призналась, что ее вес сейчас 69 кг, и показала фигуру в нижнем белье на 10-й день после родов. Об этом откровенно рассказала в Instagram.

"Почему я это показала? Зная, что сейчас это разнесут по всем пабликам и будут пересылать друг другу. Да потому, что это я. И я не идеальна. И мой живот уменьшится, это поправимо. А ядовитые языки останутся кое с кем навсегда. Любите себя и не обращайте внимание на мнение других", - поделилась Квиткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Также добавила, что уже отказалась от сладкого.

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"Я не ем булки, сладкое. Через 42 дня я смогу пойти в спортзал. И оттуда не вылезу. В день родов весила 82 килограмма и кричала, что это не правда, это не мой вес. Вышла из роддома - 75 килограммов. Сейчас - 69", - отметила жена Добрынина.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время участия в девятом сезоне шоу "Холостяк". Главный герой сразу выбрал Квиткову, которой в финале признался в любви. С тех пор пара вместе. 20 мая 2020 года они официально поженились. Новость о пополнении Никита и Даша объявили в январе, когда отдыхали на Мальдивах. Молодые супруги утверждают, что планирует еще детей. В этом они признавались друг другу еще во время съемок шоу.