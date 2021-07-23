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пятница, 23 июля 2021 15:09

"Как желе" - жена "холостяка" показала фигуру после родов
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Блогер и жена Никиты Добрынина Дарья Квиткова продемонстрировала подписчикам фигуру после родов. 13 июля она родила сына Льва.

Избранница героя шоу "Холостяк-9" призналась, что ее вес сейчас 69 кг, и показала фигуру в нижнем белье на 10-й день после родов. Об этом откровенно рассказала в Instagram.

"Почему я это показала? Зная, что сейчас это разнесут по всем пабликам и будут пересылать друг другу. Да потому, что это я. И я не идеальна. И мой живот уменьшится, это поправимо. А ядовитые языки останутся кое с кем навсегда. Любите себя и не обращайте внимание на мнение других", - поделилась Квиткова.

Жена героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала фигуру после родов
Фото: instagram.com/kvittkova
Жена героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала фигуру после родов
Жена героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала фигуру после родов
Квиткова родила сына Льва 13 июля.
Ранее блогер часто публиковала снимки, на которых позировала беременной

Также добавила, что уже отказалась от сладкого.

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"Я не ем булки, сладкое. Через 42 дня я смогу пойти в спортзал. И оттуда не вылезу. В день родов весила 82 килограмма и кричала, что это не правда, это не мой вес. Вышла из роддома - 75 килограммов. Сейчас - 69", - отметила жена Добрынина.

Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомились во время участия в девятом сезоне шоу "Холостяк". Главный герой сразу выбрал Квиткову, которой в финале признался в любви. С тех пор пара вместе. 20 мая 2020 года они официально поженились.

Новость о пополнении Никита и Даша объявили в январе, когда отдыхали на Мальдивах.

Молодые супруги утверждают, что планирует еще детей. В этом они признавались друг другу еще во время съемок шоу.

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