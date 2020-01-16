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четверг, 16 января 2020 13:38

Жена Джастина Бибера сходила на танцы без бюстгальтера
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Недавно муж Хейли Джастин Бибер вернулся на сцену после долгого перерыва
Фото: Backgrid
Недавно муж Хейли Джастин Бибер вернулся на сцену после долгого перерыва
Недавно муж Хейли Джастин Бибер вернулся на сцену после долгого перерыва
Недавно муж Хейли Джастин Бибер вернулся на сцену после долгого перерыва
Недавно муж Хейли Джастин Бибер вернулся на сцену после долгого перерыва

Недавно жена Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин попала в объективы папарацци в откровенном образе. Девушку поймали после посещения занятия по танцам в Лос-Анджелесе.

Хейли была одета в черные спортивные штаны и длинную мужскую рубашку в клетку. Под ней она имела серый топ, который продемонстрировал отсутствие бюстгальтера. Также короткий топ подчеркнул плоский живот модели и пирсинг в пупке. Свой образ девушка подчеркнула солнцезащитными очками.

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Накануне Хейли обедала со своим другом в популярном месте в Беверли-Хиллз South Beverly Grill. Для встречи она одела свитшот с широкими рукавами и светлые джинсы-бойфренды.

Недавно певица Настя Каменских показала, как с загорелой фигурой в черном бикини тренируется даже на отдыхе. Сейчас она вместе с мужем Потапом наслаждается отпуском в Мексике.

Daily Mail
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