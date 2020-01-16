Жена Джастина Бибера сходила на танцы без бюстгальтера

Фото: Backgrid

Недавно жена Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин попала в объективы папарацци в откровенном образе. Девушку поймали после посещения занятия по танцам в Лос-Анджелесе.

Хейли была одета в черные спортивные штаны и длинную мужскую рубашку в клетку. Под ней она имела серый топ, который продемонстрировал отсутствие бюстгальтера. Также короткий топ подчеркнул плоский живот модели и пирсинг в пупке. Свой образ девушка подчеркнула солнцезащитными очками.

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Накануне Хейли обедала со своим другом в популярном месте в Беверли-Хиллз South Beverly Grill. Для встречи она одела свитшот с широкими рукавами и светлые джинсы-бойфренды.

Недавно певица Настя Каменских показала, как с загорелой фигурой в черном бикини тренируется даже на отдыхе. Сейчас она вместе с мужем Потапом наслаждается отпуском в Мексике.