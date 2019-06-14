Жена Бабкина рассказала, когда родит третьего ребенка

В марте Сергей и Снежана Бабкины сообщили, что ожидают ребенка. Он должен родиться в начале лета.
На днях Снежана опубликовала фото, на котором позирует у окна поезда с обнаженным животиком. Супруга музыканта написала, что до предполагаемой даты родов осталось 10 дней. Учитывая, что пост был опубликован 11 июня, Снежана Бабкина, по прогнозам, должна родить 21.
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"10 дней до ПДР. Были во Львове. Работа! Все МОИ очень переживали – как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ! Врач, узнав, сказал- Бабкины! Ну вы и стрёмные! Всё отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело, - наш компьютер! Какую программу запрограммируем - так и будет! Завтра приедем домой, в Харьков, соберём вещички, смотаемся к деткам в лагерь и поедем в Киев. Ждать... Он без меня никуда и я без него ни гу-гу", – написала Снежана Бабкина.
Ранее она сообщала, что рожать будет в Киеве, несмотря на то, что живет в Харькове.
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10 дней до ПДР👼🏻 Были во Львове. Работа😉 Все МОИ очень переживали - как я доеду, не рожу ли я по дороге в поезде или во Львове, или на концерте у СБ🤣 Врач, узнав, сказал- Бабкины! Ну вы и стрёмные!🤪 Всё отлично! Мы уже по дороге домой. Наше тело- наш компьютер! Какую программу запрограммируем- так и будет! Завтра приедем домой, в Харьков, соберём вещички, смотаемся к деткам в лагерь и поедем в Киев. Ждать...😍 Фото бай @babkin_official . Он без меня никуда и я без него не гу-гу😂 #бабкинывожиданиичуда #снежанабабкина #дорога
Недавно Снежана Бабкина поделилась в интервью о том, как протекает её беременность.
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