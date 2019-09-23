Заворотнюк не лечат, просто поддерживают - СМИ

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.
Об этом пациентка частной московской клиники, где находится актриса, рассказала российскому телеканалу НТВ.
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По ее словам, с 16 сентября Заворотнюк на аппарате искусственного дыхания, также поддерживают работу ее сердца. Подтвердила, что актрису действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом "глиобластома" в последней стадии. За два дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Официального подтверждения этой информации нет.
По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Глиобластома - агрессивная форма рака.
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