Заворотнюк не лечат, просто поддерживают - СМИ

Фото: из открытых источниковОфициальной информации подтверждения болезни нет до сих пор.

Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Об этом пациентка частной московской клиники, где находится актриса, рассказала российскому телеканалу НТВ.

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По ее словам, с 16 сентября Заворотнюк на аппарате искусственного дыхания, также поддерживают работу ее сердца. Подтвердила, что актрису действительно госпитализировали 13 сентября с диагнозом "глиобластома" в последней стадии. За два дня ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга. Глиобластома - агрессивная форма рака.