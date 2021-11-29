Завидные холостяки Голливуда и семейные пары: кто из звезд долго жил с родителями

Звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко переезжают в собственную квартиру. Сейчас вместе с детьми живут в большом доме тещи певца Нины Матвиенко.

Как утверждает Мирзоян, ему жить под одной крышей с народной артисткой комфортно. Но пара решила жить отдельно. Этим исполнитель поделился в программе "Зірковий шлях".

"Квартиру мы купили, еще не дошли до нее руки, ремонт там не делали. Что-то в воздухе веет по настроениям, но нам здесь комфортно живется. Нину (общую дочь пары. - Gazeta.ua) всегда есть на кого оставить. И Нина Митрофановна общается с внучкой", - рассказал мужчина.

Кто еще из звезд долго жил с родителями, а кто до сих пор так от них и не уехал, рассказывает Gazeta.ua.

Родители голливудского киноактера Леонарда Ди Каприо расстались спустя год после его рождения. Мать Ирмелин Инденбиркен, которую он называл главной женщиной, посвятила жизнь сыну. После того, как Ди Каприо получил безумную популярность, именно она регулярно сопровождала и фотографировалась со звездным сыном на красных дорожках. Кроме того, Инденбиркен до сих пор живет с кинозвездой под одной крышей. Женщина тщательно оберегает дом сына от лишних глаз, например, поливая наглых фанатов из шланга.

Народный депутат Украины и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк два года тому назад признавался: до сих пор живет с матерью Светланой в одном доме. Как утверждал спортсмен, это экономит его время.

"Я живу с мамой не потому, что не могу жить самостоятельно, а потому что у меня мало времени, чтобы выполнять домашнюю работу", – заверил он.

Фото: Reuters

Американский актер и продюсер Брэдли Купер долго жил с матерью Глорией Кампано. Она переехала к сыну после того, как умер от рака ее муж и отец кинозвезды Чарльз Купер.

"Смерть папы стала большим ударом для нас обоих. Поэтому мы были нужны друг другу: я поддерживал и поддерживаю ее, а она меня", - говорил актер в одном из интервью.

Купер с матерью поселились в соседних комнатах. По его словам, это удобно, ведь они вместе проводят много времени и веселятся. Говорят, что Компано может повлиять на выбор избранницы актера. По слухам, именно мать стала причиной разрыва гражданского брака Купера с моделью Ириной Шейк.

Американская певица, актриса и модель Селена Гомес долго делила дом с родителями: ее мать Менди Тифи и отчим Брайан Тифи работали менеджерами звездной дочери. В 2017 году инсайдеры сообщали, что Гомес поссорилась с родными из-за того, что ей пришлось уволить их и нанять новую команду. Еще за три года до этого говорили, что в семье певицы произошел конфликт.

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В течение трех лет американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян с бывшим мужем-рэпером Канье Вестом и детьми жили вместе с матерью телезвезды Крис Дженнер. За этот период их особняк реконструировали. Теперь Дженнер живет поочередно со всеми шестью детьми от двух браков – Кортни, Ким, Хлои и Роберт Кардашяны и Кендалл и Кайли Дженнеры. У каждого из них зарезервировано для звездной матери и бабы от двух до четырех комнат в доме.

Певец Виктор Павлик, у которого есть молодая жена Екатерина и четырехмесячный сын, редко показывает фото с внуками от старшего сына Александра и дочери Кристины. В 2009 году у первенца артиста родился сын Давид. Дочь Павлика ведет непубличную жизнь, поэтому не хочет раскрывать имя мальчика, появившегося на свет в 2013 году.