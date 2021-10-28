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четверг, 28 октября 2021 16:39

"Я рок-н-ролльный парень, хотя у меня два внука" - кто из звезд уже стали дедом и бабой
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28 октября в Украине празднуют День дедушек и бабушек. В этот день особое внимание уделяется старшему поколению. Отмечать такой праздник начали в 2009 году в Нидерландах. Тогда Цветочное бюро предложило выделить день, чтобы внуки дарили бабушкам и дедушкам горшки с цветами, символизирующими крепкую связь поколений: корни - это старшее поколение семьи, ростки - младшее.

Gazeta.ua подготовила, кто из звезд уже обзавелся внуками.

Певец Виктор Павлик, у которого есть молодая жена Екатерина и четырехмесячный сын, редко показывают фото с внуками от старшего сына Александра и дочери Кристины. В 2009 году у первенца артиста родился сын Давид. Дочь Павлика ведет непубличную жизнь, поэтому не хочет раскрывать имя мальчика, появившегося на свет в 2013 году.

"Я рок-н-рольный парень, хотя у меня есть два внука", - признавался певец в одном из интервью.

Голливудский комический актер Джим Керри стал дедом в 48 лет. Его дочь Джейн Эрин от первого брака родила первенца 26 февраля 2010 года. Ребёнка назвали Джексон Райли Сантана. Звезда фильмов "Маска" и "Эйс Вентура" боялся, что родится внучка, потому что ей с ним "будет не так интересно, как мальчику".

Певец Виктор Павлик, у которого есть молодая жена Екатерина и четырехмесячный сын, редко показывают фото с внуками от старшего сына Александра и дочери Кристины. На этом фото артист позирует с первенцем Александра Давидом
Фото: instagram.com/viktorpavlik
Голливудский комический актер Джим Керри стал дедом в 48 лет
У американской светской львицы Крис Дженнер шестеро детей и 10 внуков
В актрисы Ольги Сумской есть двое внуков. На снимке актриса позирует с матерью и двумя дочками - Антониной Паперной (слева) и Анной Борисюк (справа)
Народная артистка Украины Нина Матвиенко признавалась в одном из интервью, что ее самым большим достижением являются внуки. На снимке позирует с дочерью Тоней, ее мужем Арсеном Мирзояном и младшей внучкой Ниной

У актрисы Ольги Сумской есть двое внуков. Старшая дочь Антонина Паперная, которая родилась в первом браке звезды с артистом Евгением Паперным, воспитывает дочь 4-летнюю Еву и появившегося на свет в прошлом году сына Даниила. Дочь Сумской живет и работает в Российской Федерации.

Американская светская львица Крис Дженнер называет себя momager ("мамаджер", что означает "мать и менеджер". - Gazeta.ua). У нее шестеро детей от двух браков - Кортни, Ким, Хлои и Роберт Кардашяны и Кендалл и Кайли Дженнеры, которые не только снимаются в реалити-шоу, но и становятся успешными бизнес-вумэнами, блогерами и моделями. Дженнер уже стала бабушкой 10 внуков. Совсем скоро Кайли осчастливит ее еще одним.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко признавалась в одном из интервью, что ее самое большое достижение - внуки. Ее дочь-певица Тоня родила двоих детей - Ульяну от первого мужа и Нину от Арсена Мирзояна, с которым недавно отпраздновала четвертую годовщину брака.

Певица 74-летняя Нина Матвиенко призналась, какой самый большой гонорар получала за выступление, а также какая у нее пенсия. По словам народной артистки Украины, ее звание помогает получать пенсию на 20% больше.

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