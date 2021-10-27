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среда, 27 октября 2021 15:19

Нина Матвиенко раскрыла размер пенсии и самого большого гонорара за концерт
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Певица 74-летняя Нина Матвиенко призналась, какой самый большой гонорар получала за выступление, а также какая у нее пенсия.

По словам народной артистки Украины, ее звание помогает получать пенсию на 20% больше. Этим Матвиенко поделилась в программе "33 за 3".

Также она призналась, что ей не нравится в современном шоу-бизнесе.

"Человеческое обнажение. Костюмы менять не нужно, а нужно иметь совесть", - сказала Матвиенко.

Исполнительница рассказала, что пенсию получает ежемесячно 15 тыс. грн. А самый большой ее гонорар составил $10 тыс. (более 260 тыс. грн).

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Народная артистка Украины Нина Матвиенко поделилась, какую получает пенсию
Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Народная артистка Украины Нина Матвиенко позирует с дочкой-певицей Тоней
Народная артистка Украины Нина Матвиенко поделилась, какую получает пенсию
Народная артистка Украины Нина Матвиенко позирует с дочкой-певицей Тоней
Народная артистка Украины Нина Матвиенко поделилась, какую получает пенсию

Певица и актриса 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее наилучшая привычка и что больше всего не нравится в своей внешности.

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27
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