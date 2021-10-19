Матвиенко поделилась, что ей не нравится в своей внешности и каково ее самое большое разочарование

Певица и актриса 40-летняя Тоня Матвиенко призналась, какая у нее есть лучшая привычка и что больше всего не нравится ей в своей внешности.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Звезда откровенно ответила на каверзные вопросы. В ТаблоID-блиц рассказала, что ей больше всего не нравится ее живот. А свои ноги исполнительница считает красивыми.

"Лучшая привычка - смывать косметику на ночь, какой бы истощенной я не была", - сказала она.

Исполнительнице больше всего было стыдно в прямом эфире шоу "Голос країни", когда она забыла слова песни.

"Самое большое разочарование - люди, которые не уважают Украину", - поделилась женщина.

Матвиенко также призналась, с кем бы из звезд сходила бы на свидание.

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"Арсен Мирзоян, пригласи меня на свидание", - пошутила звезда. Летом Мирзоян и Матвиенко отметили четвертую годовщину свадьбы.

Известные певицы, мать и дочь Нина и Тоня Матвиенко, поразили сеть нежными фотографиями. Портретную фотосессию устроили в стиле Аркур.