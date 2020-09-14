Засветила грудь: Леся Никитюк позировала в полупрозрачной рубашке

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая 32-летняя Леся Никитюк поражает откровенными фото с отдыха в Анталии, Турция. Публикует фотографии в Instagram.

На серии снимков звезда позирует в розовых плавках и белой рубашке, которую завязала в узел на талии. Ведущая устроила фотосессию на закате и на фоне гор.

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"Выбрать фото для девушки - это еще та зубная боль. Кстати, ни у кого нет знакомого стоматолога в Анталии?" - шутливо подписала фотографии Никитюк.

Гимнастка и победительница шоу "Холостяк-10" 24-летняя Дарья Ульянова опубликовала откровенные фото из отпуска в Instagram. Она отдыхает в Одессе. Женщина сексуально позирует в черном бикини на яхте, хвастаясь пышными ягодицами.