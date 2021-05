"Заперли в студии на несколько месяцев": Леди Гага вспомнила изнасилования

Певица Леди Гага призналась, что в 19 лет ее изнасиловал продюсер. ФОТО: instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага призналась, что в 19 лет ее изнасиловал продюсер, после чего она забеременела.

Об этом звезда рассказала в документальном фильме принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри "The Me You Can not See", сообщает The Insider.

Артистка вспомнила, что продюсер несколько месяцев держал ее запертой в студии. После изнасилования у нее случился психологический срыв.

"Пару лет я была не той девушкой", - сказала она.

В последние годы было обнаружено, что у певицы посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, оно развилось в результате изнасилования, и фибромиалгия - состояние, вызывает боль во всем теле.

"Я поняла, что по ощущению боль была похожа на ту, которую я почувствовала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило, потому что надо мной надругались. Меня заперли в студии на несколько месяцев ", - рассказала Гага.

В феврале похитили двух французских бульдогов певицы Леди Гаги. А через два месяца подозреваемых в краже животных задержали. Следователи считают, что подозреваемых побудила к краже высокая стоимость французских бульдогов.