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пятница, 30 апреля 2021 11:17

Поймали похитителей собак Леди Гаги

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Поймали похитителей собак Леди Гаги
В феврале похитили бульдогов Леди Гаги. Фото: instagram.com/ladygaga

Задержали похитителей собак американской певицы Леди Гаги.

В феврале двух французских бульдогов певицы похитили. В США арестовали подозреваемых в краже животных - 19-летнего Джейлина Уайта, 18-летнего Джеймса Джексона и 27-летнего Лафайета Уэйла. Их подозревают в нападении на помощника звезды, который выгуливал собак. Ему стреляли в грудь, передает The Los Angeles Times.

Задержали также 40-летнего Гарольда Уайта, отца Джейлина Уайта, и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд. Их подозревают в соучастии в покушении на убийство.

Макбрайд сама вернула похищенных собак. Леди Гага объявила о вознаграждении за помощь в поиске животных.

Следователи считают, что подозреваемых толкнула на кражу высокая стоимость французских бульдогов Гаги.

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"Это было наглое уличное преступление, в результате которого был серьезно ранен человек", - сказал окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскони.

Американскую певицу Леди Гагу заметили в свадебном платье на съемках в Италии драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи". Фото опубликовали в Instagram киноленты. На фотографиях она шла в церковь.

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