Забирают телефоны и платят суточные - участница "Холостяка" рассказала о жизни вне камер

Юлия Бельченко рассказала о быте на "Холостяке". Фото: СТБ

Участница шоу "Холостяк-11" Юлия Бельченко поделилась подробностями жизни на проекте вне камер.

О быте с остальными участницами рассказала в Instagram.

"Мне всегда было интересно, какая жизнь у девушек на проекте: чем занимаются, как питаются, есть свободное время. Теперь я знаю. Участницам выдают определенную сумму на продукты - суточные. Расходы, превышающие эту сумму, покрываем самостоятельно. У нас нет телефонов на время съемок. Один раз в несколько дней можно позвонить близким по телефону редактора", - рассказала Бельченко.

Несколько раз в неделю девушек увозят в супермаркет. Они самостоятельно убирают в доме, стирают и моют посуду.

"Готовим мы сами. Для удобства я покупала готовую еду в кулинарии, или то, что можно быстро приготовить. Кухня одна, а нас много. Мой лучший кулинарный "шедевр" - это сваренная в микроволновке замороженная куриная грудка", - призналась участница.

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Девушка также поделилась подробностями о себе. Ее рост 174, из-за чего она комплексовала и начала сутулиться. Также Бельченко призналась, что на свиданиях со съемочной группой было сложно, но она все равно пыталась расслабиться и наслаждаться общением.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юля🐰Зайка | Холостяк 11 (@julz_seven)

Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна участвует в 11-м сезоне шоу "Холостяк". Она будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, основателя логистической компании Михаила Заливако.