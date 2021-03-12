"В глубине души хочу быть любимой", — участница "Холостяка" удалила гланды ради порно

24-летняя украинская порноактриса с псевдонимом Адель Асанти поделилась пикантными подробностями личной жизни. Фото: adelasantyxx

Участница телешоу "Холостяк-11" Украинская порноактриса с псевнонимом Адель Асанти рассказала об операции, которую сделала ради карьеры порнозвезды.

Пикантными подробности своей жизни 24-летняя Анастасия - это настоящее имя женщины - поделилась в эфире шоу "Как выйти" замуж на канале СТБ.

Анастасия снималась в обнаженных фотосессиях, в том числе для Playboy. В порноиндустрии работает 4 года. Успела посетить 25 стран мира. В Испании одержала победу в номинации "Лучшая украинская порноактриса".

"Порноактриса - это работа, в личной жизни мы совсем другие люди", - отметила участница.

Анастасия рассказала, что выбрала такую ​​профессию сознательно. Когда ей было 13 лет, их с матерью покинул отец. Средств к существованию семьи не было. Поэтому девушка пошла работать.

Первой работой стала продажа мороженого в парке. В 16 лет девушка устроилась официанткой в ​​клуб. Там же получила первые предложения сняться в обнаженном виде. За это заплатили неплохие по тем временам деньги. Тогда же Анастасия поняла, что хочет стать порноактрисой и начала рассылать свои портфолио на порностудии. Но отовсюду получала отказы.

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Позже девушка встретила "папика" - старше ее мужа, который помогал финансово. Он не только поддержал ее в желании стать порноактрисой, но и помог придумать псевдоним и дал практические советы. Впоследствии они перестали общаться - Анастасия между отношениями и работой выбрала порно.

Девушка призналась, что с тех пор имела отношения только с порноактеров. Встречалась с французом и испанцем. Один из них хотел от нее детей, но пара рассталась, потому что Анастасия снова сделала выбор в пользу порноиндустрии.

Ради карьеры девушке пришлось пожертвовать многим. Даже сделала операцию - удалила гланды ради орального секса.

Но теперь Адель Асанти заявила о намерении покончить с профессией порноактрисы.

"Я хочу помогать девушкам не повторять моих ошибок, не идти моим путем", - сказала она.

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На проект "Холостяк-11" Анастасия пришла том, что ищет прочные отношения, мужское внимание, поддержку и заботу. Женщина призналась, что чувствует себя одиноко. Мечтает встретить мужчину, который закроет глаза на ее прошлое и "будет встречаться не из Адель, а с Настей".

"В глубине души я хочу быть любимой", - сказала женщина.

Анастасия при знакомстве с участником Михаилом Заливако в первом выпуске шоу назвала себя девушкой-загадкой. Вручила холостяку шкатулку-головоломку с ее секретом. Когда человек разгадает секрет и откроет шкатулку, увидит внутри обнаженное фото Анастасии. Она надеется, что Заливако, узнав о прошлом девушки, примет ее такой как она есть.

Премьера 11 сезона "Холостяка" состоялась 5 марта 2021 на телеканале СТБ. Главным героем романтического шоу стал Михаил Заливако. На этот сезон в проект приняли участие 29 девушек - это наибольшее количество с 2011 года, когда шоу появилось на украинском телевидении.