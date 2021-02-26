У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"

У экс-главы ОП Андрея Богдана нашлась еще одна бывшая жена. Она участвует в "Холостяке". Фото: скриншот с видео

Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна примет участие в 11-м сезоне шоу "Холостяк".

Она будет бороться за сердце харьковского бизнесмена, основателя логистической компании Михаила Заливако. Анонс опубликовал канал СТБ.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение через три месяца нашего общения. Конечно, я сказала" да ", - рассказала Анна.

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До 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал четырех дочерей: Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию.

Как долго длились отношения экс-руководителя Офиса президента с Анной - неизвестно. Ведь о втором браке чиновника нет информации.

Андрей Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского после выборов. Когда ее переименовали стал руководителем Офиса президента. С должности его уволили 11 февраля прошлого года. Праздновать событие Богдан отправился на Сейшелы.