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четверг, 10 февраля 2022 16:39

За три месяца скинула 10 кг: Зеленская раскрыла, как возвращалась в форму после родов

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Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, как худела после первых родов.

Призналась, что долгое время тоже ела бутерброды с маслом, колбасой и запивала сладким чаем. Но после появления дочери завязала с вредными блюдами. Об этом она рассказала в Instagram.

"После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше",– рассказала Зеленская.

Автор: instagram.com/olenazelenska_official
  Елена Зеленская
Елена Зеленская

Женщина говорит, что здоровое питание, которое она пытается привить украинцам, к ней пришло только 16 лет назад. После появления дочери в 2004 году лишние килограммы она сгоняла в зале, а после – ела все, что хотела. Поэтому и вес оставался одинаковым в течение года. Похудеть ей помог консультант, назначивший жесткую диету – пятиразовое питание маленькими порциями. И уже через три месяца она увидела на весах минус 10 кг.

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Сейчас Зеленская тоже позволяет себе сладости и даже фастфуд. Однако чаще женщина питается правильно. Она пьет по 1,5 л негазированной воды каждый день, не совмещает мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей, картофель и каши тоже ест только с овощами.

"Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", – добавила Зеленская.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела прямой эфир в сети. Перед камерой предстала в элегантной блузке цвета хаки. Женщина в прямом эфире говорила с поваром Евгением Клопотенко. Они обсуждали "Мифы и реальность реформы системы школьного питания" в Instagram.

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Дата
10
февраля

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