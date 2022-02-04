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пятница, 04 февраля 2022 16:32

В блузке цвета хаки и джинсах: Зеленская провела прямой эфир с Клопотенко
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Первая леди Украины Елена Зеленская провела прямой эфир в сети. Перед камерой предстала в элегантной блузке цвета хаки.

Женщина в прямом эфире говорила с поваром Евгением Клопотенко. Они обсуждали "Мифы и реальность реформы системы школьного питания" в Instagram.

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Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для прямого эфира блузку цвета хаки
Фото: instagram.com/olenazelenska_officia
Первая леди Украины Елена Зеленская выбрала для прямого эфира блузку цвета хаки
Провела прямой эфир в сети со звездным шеф-поваром Евгением Клопотенко
Зеленская часто выбирает для публичных мероприятий стильные образы
Зеленская часто выбирает для публичных мероприятий стильные образы

Зеленская надела блузку хаки с красивой завязкой на шее и синие джинсы. Волосы собрала сзади. На лице сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой увлажняющей помадой на губах. Дополнили образ первой леди золотые серьги.

Первая леди Елена Зеленская утверждает, что была готова к критике реформы школьного питания. По ее словам, инициаторы изменений в питании школьников зашли на "дважды сложную территорию", поскольку реформа касается детей, и изменений в этой сфере не было со времен СССР.

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Дата
04
февраля

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