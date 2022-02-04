В блузке цвета хаки и джинсах: Зеленская провела прямой эфир с Клопотенко

Первая леди Украины Елена Зеленская провела прямой эфир в сети. Перед камерой предстала в элегантной блузке цвета хаки.

Женщина в прямом эфире говорила с поваром Евгением Клопотенко. Они обсуждали "Мифы и реальность реформы системы школьного питания" в Instagram.

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Фото: instagram.com/olenazelenska_officia

Зеленская надела блузку хаки с красивой завязкой на шее и синие джинсы. Волосы собрала сзади. На лице сделала нежный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой увлажняющей помадой на губах. Дополнили образ первой леди золотые серьги.

Первая леди Елена Зеленская утверждает, что была готова к критике реформы школьного питания. По ее словам, инициаторы изменений в питании школьников зашли на "дважды сложную территорию", поскольку реформа касается детей, и изменений в этой сфере не было со времен СССР.