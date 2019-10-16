"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"

Новый музыкальный коллектив NZK ошеломил жюри и зрителей песенного шоу "Х-фактор" своим провокационным дебютным синглом "На Даху Я".

Смелость и креатив коллектива не оставил равнодушными зрителей. Эпатажную провокацию судьи оценили единогласным "да".

Официальная премьера трека и клипа состоялась 4 октября на официальном YouTube-канале группы. Всего за несколько дней видеоклип набрал более 1,5 млн. просмотров и 3 тыс. комментариев.

В эксклюзивном интервью для Gazeta.ua участники группы рассказали о создании проекта, песни и поделились планами на будущее.

Автор: @nzk.music Новая группа NZK "взорвала" сеть провокационным треком "На Крыше Я".

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Вы все очень разные: у NAPILNIK (Вася Котляров) и ZMEY (Сергей Семенов) есть опыт в шоу-бизнесе, хоть и пели вы в разных стилях, GORDAЯ - яркий представитель поколения Z. Как вы познакомились?

Вася:

С Сергеем я давно знаком. Мы не виделись достаточно долго и в один день случайно встретились. Мне кажется, мы оказались тогда в нужное время в нужном месте. А вот с Женей история несколько иная. Мы с Серегой уже работали над проектом, и долго не могли найти девушку, которая подошла бы нам. Женю я увидел на каком телепроекте и сразу понял - именно такая фронтвумен нам нужна: стильная, эпатажная, со своим оригинальным взглядом на творчество и настойчивым характером. Сергей:

На самом деле, то, что мы такие разные, наш огромный плюс, ведь у каждого свой взгляд и видение, что дополняет общую картину. Женя:

NAPILNIK пишет музыку и слова к песням, вечный двигатель и генератор идей. Что по части аллегории - это тоже к Васе. ZMEY - душа и романтика коллектива, наша лирическая нотка с уникальным голосом, под который пишутся отдельные партии. Автор: @nzk.music Новая группа NZK "взорвала" сеть провокационным треком "На Крыше Я".

Как пришли к идее создать группу? Кто придумал эту идею? Как вы ее реализовали?

Вася:

Идея подобного проекта была давно, развивать ее начали, когда встретились с Сергеем: продумывали подробно концепт, стиль группы, репертуар. Сергей:

Реализовывался проект упорным трудом. Работа на студии, занятия вокалом, хореография. Женя, например, серьезно готовилась к записи "На Даху Я". Занималась вокалом в консерватории и продолжает сейчас.

Потап действительно принимал участие в написании вашей дебютной песни "На Даху Я"?

Вася:

Авторы музыки и слов - Алексей Потапенко и я. Песня была написана еще в 2017 году. Я давно дружу с Потапом. Обратился к нему за помощью. Он не отказал. Помог нам с творческой составляющей трека - музыкой и словами. В игре слов и оригинальных каламбурах Потап лучший, это его стихия. На студии мы работали, как одна команда во время большой и ответственной игры. Автор: @nzk.music Новая группа NZK "взорвала" сеть провокационным треком "На Крыше Я".

Как придумали название группы? Что значит NZK?

Вася:

Nеисчерпаемый Zапас Kреатива. Вариантов было несколько, но этот отозвался нам больше всего. Мы разные, поэтому запас идей и креатива у нас действительно неисчерпаемый.

Как вы попали на "Х-Фактор"? Кто подбросил идею пойти на этот проект?

Вася:

Это идея Сергея. Он был финалистом первого сезона "Х-фактор". Сергей был уверен, что такая школа и опыт пригодятся нашему коллективу. Женя:

И он не ошибся. Мы очень сплотились и стали настоящей командой.

Ваш трек "На Даху Я" через несколько дней после того, как появился на YouTube, собрал почти 2 миллиона просмотров и почти 3 тысячи комментариев. Какой была ваша реакция?

Женя:

За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке, а когда узнали, что видео с нашим выступлением на "Х-факторе" всего за сутки попало в тренды. Как сказали судьи на кастинге, "у нас вообще отвалилась челюсть". Вася:

Мы очень благодарны каждому, кто его посмотрел, прокомментировал. Отдельная благодарность команде, которая его создавала. Креативная компания Насти Каменских помогла с промо дебютного релиза. Мы мечтали работать с такими профи. Когда Настя похвалила наше выступление на кастинге "Х-фактора", мы решили не терять шанс. Автор: @nzk.music Новая группа NZK "взорвала" сеть провокационным треком "На Крыше Я".

В комментариях на YouTube очень бурное обсуждение клипа и песни. Как реагируете на хейт, который там встречается?

Вася:

Это успех, потому что мы затронули каждого, кто увидел клип и прослушал песню. Мы понимали, что кто-то с юмором подойдет к такому каламбура, а кому-то это не понравится. Но на "Х-факторе" мы доказали, что песня затронет каждого, в интернете видим того же подтверждение. "На Даху Я" - это романтическая история утери влюбленных душ, хотя и дерзкая. Ну, нет в украинском языке слова "надо". Главный месседж песни: не нужно вестись на провокацию, ищи и храни настоящую любовь. Автор: @nzk.music Новая группа NZK "взорвала" сеть провокационным треком "На Крыше Я".

Когда планируете вторую песню?

Вася:

Мы сейчас работаем над дебютным альбомом. Не хочу спойлерить, но это будет что-то особенно качовое и необычное. Вокальное шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ стартует 14 сентября и празднует юбилей - прошло 10 лет от первого эфира.