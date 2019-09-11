Кого раздела Каменских на сцене и почему плакала Полякова: чем удивит "Х-фактор"

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Вокальное шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ стартует 14 сентября и празднует юбилей - прошло 10 лет от первого эфира.

В честь дня рождения проекта многие звезды выступят на сцене.

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Участники также не перестают удивлять судей. На сцене появилась девушка, которая пишет песни для украинских селебритис - Златы Огневич, Андрианы, Оли Поляковой и других. Девушка стремится попробовать себя в роли певицы, а не только автора треков.

На кастинге появились звезды 1990-х и человек, который пением излечивает психические нарушения.

Звездная судья Настя Каменских заставит одного из участников раздеться на сцене, а Оля Полякова не сможет сдержать слез во время выступления.

Судьями вокального шоу стали Игорь Кондратюк, Андрей Данилко, Оля Полякова и Настя Каменских.

Чэнь Тао из Китая переехал в Харьков, чтобы учиться в музыкальной академии. Принял участие в вокальном шоу "Х фактор" и получил от судей четыре "да".