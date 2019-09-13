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пятница, 13 сентября 2019 13:55

"Взвешенные и счастливые": из проекта ушла участница с 14 размером груди

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В четверг, 12 сентября, вышел 3 выпуск шоу "Взвешенные и счастливые" на телеканале СТБ.

Задачи этой неделе были жестче нежели прошлые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Взвешенные и счастливые": кто покинул проект во втором выпуске

Автор: Пресс-служба телеканала СТБ
  Инна Мазура и Павел Назаренко с команды "синих"
Инна Мазура и Павел Назаренко с команды "синих"

Испытание показало, как на самом деле девушки относятся к своим партнерам и другим участникам. Парам необходимо было удержать друг друга на мосту, чтобы не упасть в водоем. Сложнее тем, у кого не было партнера.

Победителями стали Наталья, Александр и Анна.

На грани вылета оказались Инна из команды "синих" и Анна из команды "красных".За свою партнершу Николай из команды "красных" вступился неожиданным заявлением, сказав, что покинет проект, если большинство голосов будет против Анны.

По итогам голосования, проект покинула подопечная Иракли Макацария - Инна.

29-летняя Инна Мазура пришла на проект с весом 100 кг. Она работает продавцом в сигаретном киоске. Природа наградила Инну грудью 14-го размера, как и мужским вниманием в связи с этим. При этом девушка устала быть сексуальным объектом и однажды даже ездила на консультацию к пластическому хирургу по поводу операции по уменьшению груди. Инна всего мечтает найти настоящую любовь.

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