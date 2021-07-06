Выход на пенсию: менеджер Бритни Спирс объявил о завершении ее карьеры

Автор: instagram.com/britneyspears По словам менеджера Бритни Спирс, она заканчивает карьеру

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс хочет избавиться от опекунства своего отца. Последняя ее попытка оказалась безуспешной. Из-за этого звезда хочет официально завершить карьеру, а ее менеджер освобождается.

Об этом в письме отцу певицы и судьи, ведущей дело об опеке, написал менеджер звезды Ларри Рудольф, пишет издание Variety.

В течение последних лет Рудольф не занимался делами Спирс, ведь она брала долгосрочный отпуск. Сейчас менеджер решил уйти в отставку из-за того, что узнал о планах певицы уйти на пенсию. По словам Рудольфа, теперь Бритни Спирс не нуждается в его профессиональных услугах.

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Менеджер подчеркнул, что никогда не вмешивался в дело опеки над певицей.

"Я всегда буду невероятно горд за то, что мы достигли за наши 25 лет вместе. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду рядом с ней, если я когда-нибудь снова понадоблюсь ей, как и всегда", - написал в своем письме Рудольф.

Бритни Спирс пока не прокомментировала заявление менеджера и его слова о том, что она завершает карьеру.

В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны Спирс распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами. Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна дочери. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Поэтому в ноябре 2020 года суд добавил к перечню опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери. Сам отец утверждает, что Бритни страдает деменцией. Сейчас певица отказывается продолжать карьеру. Спирс заявила, что опекуны заставляли ее принимать психотропы и запрещают ей иметь детей.