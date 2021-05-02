Отец Бритни Спирс заявил о страшной болезни певицы

Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевания известно не было. Фото: Reuters

Джейми Спирс, отец и опекун американской певицы Бритни Спирс заявил, что она страдает деменцией.

Как пишет Mirror, об этом идет речь в документах, которые он предоставил в качестве доказательства того, что певица нуждается в опеке.

Журналисты такие доводы считают странными, поскольку ранее о якобы заболевании известно не было.

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Также СМИ отмечают тот факт, что в США только 5% людей в возрасте до 65 лет страдают этим расстройством.

Бритни Спирс через суд пытается лишить своего отца Джейми Спирса опекунства. Она отказывается продолжать карьеру, пока тот ее контролирует.