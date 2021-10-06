"Выбросила кроссовок в окно" – Стоянов поделился, как скандалил с Кухар из-за яблока

Муж балерины 39-летней Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, что их пара, как и "каждая нормальная", может поскандалить. Артист балета считает, что в каждой семье должны быть ссоры, чтобы затем "хорошо мириться".

По словам Стоянова, как-то супруги поссорились из-за яблока. Этой историей поделился в интервью программе "Зірковий шлях".

"Я смотрел фильм, и мне было лень вставать и выбрасывать его. Аккуратно положил на стол. Тут заходит Катя, останавливается, видит яблоко и обращается ко мне: "Что это? Выбрось". Ее это раздражает. Она чистюля. А я взял и размял то яблоко по столу", – рассказал он.

Премьер Национальной оперы Украины поделился, что после этого Кухар потерла яблоком новые кроссовки мужа.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"После этого я подошел к букету роз, который подарил ей один парень после выступления, и начал ломать бутоны. Она не выдерживает, берет кроссовок и выбрасывает в окно. А я тоже беру один из ее новых пар кроссовок и говорю: "Беги". И тоже выбросил в окно", – сказал Стоянов.

Затем артист забрал документы, ноутбук и поехал в гостиницу. Выйдя из дома, увидел, что его кроссовок лежит на полу, а ее – застрял.

"Увидел тот кроссовок на перегородке для льда сверху. Уже было темно. Но я нашел лестницу, достал кроссовок и забрал с собой. Как уже был в номере, позвонила Катя и спрашивает, где я. А она не может спать без меня. Отвечаю: "В отеле". Спросила, не хочу ли я приехать. Сразу же согласился", - вспомнил он.

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Стоянов отметил, что любимая первой и мирится, и ссорится. Добавил, что хотя такие скандалы бывают раз в полгода, но когда миришься, то "эйфория тоже зашкаливает".

Прима балета Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов поженились через 10 лет гражданского брака. Влюбленные провели тайную церемонию в 2018 году в США на Рождество. Пара воспитывает сына Екатерины от первого брака Тимура и общую дочь Анастасию.