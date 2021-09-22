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среда, 22 сентября 2021 16:18

Кухар, Бейонсе и Влад Яма: звездные семьи, которые не спешили со свадьбой
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21 сентября хореограф Влад Яма и жена Лилиана отпраздновали седьмую годовщину брака. Пара вместе 14 лет, восемь из которых они встречались.

Gazeta.ua подготовила подборку звездных пар, которые долго не решались узаконить отношения.

Американская певица Бейонсе и рэпер Джей Зи в браке уже более 13 лет. Никто точно не знает, когда пара познакомилась. Однако Бейонсе в одном интервью рассказала, что в 18 лет встретила Джей Зи, а в 19 у них завязался роман. Так что до брака пара встречалась около восьми лет.

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Британский комик и актер Саша Барон Коэн познакомился с австралийской актрисой Айлой Фишер в 2002 году. Через два года пара объявила о помолвке. Однако поженились влюбленные лишь в 2010-м. Дело было в том, что перед браком Фишер должна была принять веру жениха - иудаизм. Процесс занял три года. Пара также была занята карьерой.

Влад Яма и его жена Лилиана в браке уже семь лет.
Фото: @vladyama_official
Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008-м.
Айла Фишер и Саша Барон Коэн поженились спустя восемь лет после знакомства.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов 10 лет прожили в гражданском браке.
Джулианна Мур и Барт Френйдлих познайомились в 1996-м, а поженились в 2003 году.

Прима балета Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов поженились через 10 лет гражданского брака. Влюбленные провели тайную церемонию в 2018 году в США на Рождество. Пара воспитывает сына Екатерины от первого брака Тимура и общую дочь Анастасию.

Американская актриса Джулианна Мур и режиссер Барт Фрейндлих встретились в 1996-м. Это был типичный служебный роман, развернувшийся на съемочной площадке фильма "Тени прошлого". Режиссером был Барт, а главную роль играла Джулианна. Через год у пары родился сын Калеб, через несколько лет - дочь Лив Хелен. В 2003 году пара решила узаконить отношения.

Недавно певец Павел Зибров рассказал, как избегает кризисов в супружеской жизни. Со второй женой Мариной он в браке 27 лет. Артист отмечает, что любые споры они решают за 5 мин. А встречу с Мариной называет подарком судьбы.

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