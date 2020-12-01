Вуди Аллену 85. Знаковые фильмы нью-йоркского режиссера

Вуди Аллену исполняется 85 лет. Фото: instagram.com/woody_allen_instagram

1 декабря один из самых известных режиссеров и сценаристов мира Вуди Аллен отмечает 85-летие. И вопреки почтенному возрасту, главный нью-йоркский эксцентрик продолжает радовать поклонников изящными фильмами.

По его признанию и собственным подсчетам, будущий фильм Аллена "Фестиваль Рифкина" - 50-полнометражная картина режиссера. Об этом пишет "Сьогодни.Lifestyle".

Предлагаем вспомнить 5 знаковых юбилейных фильмов - 10-й, 20-й, 30-й, 40-й и 50-й.

"Манхэттен", 1979 год

Этот фильм является визитной карточкой режиссера после феноменальной "Энни Холл". И один из самых нелюбимых фильмов автора. Романтическая комедия получила множество номинаций на премию "Оскар" и вошла в список лучших фильмов.

"Преступление и проступки", 1989 год

Немного черная, немного мелодраматическая комедия, с 2 параллельными историями, которые обязательно пересекутся в финале. По традиции, неожиданным образом.

"Сладкий и гадкий", 1999 год

30-й фильм Аллена о вымышленном гитариста-виртуозе Эммета Рэя должен был стать 2-м фильмом автора. Но студии хотели от Аллена комедий без лирики и привкуса драмы. Поэтому, проект отложили.

"Будь что будет", 2009 год

Главный герой - эксцентричный житель Нью-Йорка Борис Ельников. Он не особенно уважает людей, утверждая, что должен был получить Нобелевскую премию по физике, и периодически обращается непосредственно к зрителям, ломая "четвертую стену". Но люди считают его просто чудаком. Неожиданно Ельников находит у дома юную Мелоди и дает ей приют в своих апартаментах. Инициатива Бориса превращается в заботы, проблемы и неожиданную любовь.

"Фестиваль Рифкина", 2020 год

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Фильм переносит зрителя в Испанию на ежегодный престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Сюда отправляются главные герои романтической комедии - супруги Морт и Сью Рифкин. Сью приехала по рабочим вопросам: она пиарщица в сфере кино. Ее клиент, режиссер Филипп, представляет свою картину. Фильм Филиппа считают гениальным практически все, кроме мужа Сью - Морта Рифкина. Сью все больше времени проводит с режиссером, а Морт знакомится с красавицей Джо.

Певцу Dzidzio, настоящее имя которого Михаил Хома, 20 ноября исполнилось 37 лет. Он покорил украинский шоу-бизнес, и на этом не остановился. Артист создает фильмы и сериалы. Благодаря незабываемому образу и позитивному настрою, у исполнителя постоянно увеличивается количество поклонников.